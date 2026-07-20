Казахстанские студенты разработали ИИ-системы, упрощающие работу учителей

В КазНПУ имени Абая в рамках программы «AI-Sana» ведется системная работа по развитию компетенций студентов в области искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

Программа направлена на освоение современных цифровых технологий, эффективное применение инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе и разработку инновационных проектов.

Интерес к программе проявили 2 173 обучающихся университета. По итогам конкурсного отбора к обучению были допущены 979 студентов, из которых 240 успешно завершили интенсивный этап программы.

По итогам интенсивного курса состоялась защита первых проектов, разработанных с применением технологий искусственного интеллекта. Студенты продемонстрировали практические решения, направленные на совершенствование образовательного процесса.

Одной из участниц программы стала студентка факультета математики, физики и информатики Нурай Майлыбай. Она представила платформу «Зерде AI», предназначенную для интеграции инструментов искусственного интеллекта в учебный процесс. Разработанная система позволяет в течение нескольких секунд выявлять ошибки учащихся и автоматически формировать индивидуальные задания с учетом уровня их подготовки.

— Благодаря этой программе мы, прежде всего, научились эффективно использовать время. Разработанная мною методика выявляет ошибки каждого ученика в течение нескольких секунд и предлагает индивидуальные задания для совершенствования знаний. Такой подход позволяет значительно упростить повседневную работу учителей, — отметила Нурай Майлыбай.

Еще одним успешным проектом стала разработка участницы программы Жайдары Ныгметхановой — платформа «SmartSana». Проект направлен на укрепление междисциплинарного взаимодействия с использованием технологий искусственного интеллекта, создание интерактивного образовательного контента и совершенствование системы оценки результатов обучения. Кроме того, платформа предусматривает механизмы оперативной подготовки наглядных материалов и развития эффективной обратной связи между педагогом и обучающимися.

— Курс «AI-Sana» открыл перед нами большие творческие возможности. Используя современные инструменты искусственного интеллекта. Я разработала решение, которое поможет вывести взаимодействие между учителем и учеником на качественно новый уровень. Программа позволяет анализировать результаты обучения и отслеживать динамику развития каждого ученика, — подчеркнула Жайдары Ныгметханова.

В Abai University особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций обучающихся и подготовке специалистов, способных эффективно применять современные технологии в профессиональной деятельности.

Программа «AI-Sana» способствует формированию технологической грамотности студентов, развитию инновационного мышления и внедрению современных цифровых решений в систему образования, создавая условия для подготовки педагогов нового поколения.

Ранее о масштабах программы AI-Sana и первых результатах ее реализации рассказали в Министерстве науки и высшего образования.