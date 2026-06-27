Казахстанские спортсменки пробились в финал Кубка мира по прыжкам на батуте
Виктория Бутолина и Евгения Чернышева успешно прошли квалификацию этапа Кубка мира по прыжкам на батуте в Арозе (Швейцария), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
В соревнованиях по синхронным прыжкам среди женщин казахстанки завоевали путевку в финал.
Также Ерлан Тасмагамбетов успешно преодолел первый квалификационный этап в индивидуальных соревнованиях и вышел во второй раунд.
В Национальном олимпийском комитете отметили, что финал соревнований по синхронным прыжкам среди женщин состоится завтра, 28 июня.
Ранее сообщалось, что призер Олимпиады гарантировал Казахстану медаль Гран-при по дзюдо в Китае.