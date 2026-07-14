Казахстанские скалолазы завершили выступление на этапе Кубка мира во Франции

Во французском Шамони завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине «скорость».

Лучший результат в составе национальной сборной показал Дамир Токтаров, занявший 13-е место. Ришат Хайбуллин финишировал 14-м, Амир Маймуратов стал 26-м, Рашид Хайбуллин — 35-м, а Алишер Мурат занял 50-е место.

В женских соревнованиях Тамара Улжабаева расположилась на 35-й строчке, Анна Баларшина стала 42-й, а Арина Новицкая завершила выступление на 50-м месте.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике шесть медалей.