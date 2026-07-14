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    Казахстанские скалолазы завершили выступление на этапе Кубка мира во Франции

    Во французском Шамони завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Этап Кубка мира по скалолазанию во Франции: результаты казахстанцев
    Фото: НОК

    Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине «скорость».

    Лучший результат в составе национальной сборной показал Дамир Токтаров, занявший 13-е место. Ришат Хайбуллин финишировал 14-м, Амир Маймуратов стал 26-м, Рашид Хайбуллин — 35-м, а Алишер Мурат занял 50-е место.

    В женских соревнованиях Тамара Улжабаева расположилась на 35-й строчке, Анна Баларшина стала 42-й, а Арина Новицкая завершила выступление на 50-м месте.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан завоевал на молодежном чемпионате Азии по легкой атлетике шесть медалей.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор