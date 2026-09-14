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    Казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае

    В китайском городе Гуйян завершился этап Кубка мира по спортивному скалолазанию, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстанские скалолазы завершили этап Кубка мира в Китае
    Фото: НОК РК

    Казахстанские спортсмены выступили в дисциплине «скорость» .

    В мужских соревнованиях представитель Казахстана Алихан Татамбай занял 45-е место в личном зачете.

    В женском турнире казахстанка Анна Баларшина стала 37-й, еще одна представительница национальной команды Арина Новицкая заняла 41-е место.

    Кроме того, женская сборная Казахстана показала 11-й результат в эстафете, а смешанная команда завершила соревнования на 14-й позиции.

    Ранее сообщалось о том, что сборная Казахстана по одному виду спорта покинула Азиаду-2026 до ее начала.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор