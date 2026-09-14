Сборная Казахстана по одному виду спорта покинула Азиаду-2026 до ее начала

Мужская сборная Казахстана по баскетболу завершила выступление на Азиатских играх, проиграв все три матча группового этапа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Примечательно, что команда вылетела с соревнований еще до их официального открытия, которое запланировано на 19 сентября.

Казахстанская команда попала в группу со сборными Китая, Филиппин и Бахрейна. В первых двух турах подопечные продемонстрировали крайне слабую игру в обороне, уступив китайцам со счетом 61:99, а филиппинцам — 78:109. Общая разница набранных и пропущенных очков перед финальным туром составила минус 92.

Несмотря на провальный старт, регламент турнира (позволяющий выйти в ¼ финала лучшим командам среди занявших третьи места) оставлял казахстанцам математические шансы на плей-офф. Однако воспользоваться этой возможностью не удалось: в решающем матче сборная Казахстана крупно проиграла Бахрейну со счетом 78:101, заняв последнее место в квартете.

Исторически мужская сборная Казахстана имеет в своем активе бронзу Азиатских игр 2002 года. Однако на последних трех турнирах — в 2018, 2023 и текущем 2026 годах — команда стабильно не может пробиться даже в восьмерку сильнейших.

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