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    Сборная Казахстана по одному виду спорта покинула Азиаду-2026 до ее начала

    Мужская сборная Казахстана по баскетболу завершила выступление на Азиатских играх, проиграв все три матча группового этапа, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сборная Казахстана по одному виду спорта покинула Азиаду-2026 до ее начала
    Фото: НОК

    Примечательно, что команда вылетела с соревнований еще до их официального открытия, которое запланировано на 19 сентября.
    Казахстанская команда попала в группу со сборными Китая, Филиппин и Бахрейна. В первых двух турах подопечные продемонстрировали крайне слабую игру в обороне, уступив китайцам со счетом 61:99, а филиппинцам — 78:109. Общая разница набранных и пропущенных очков перед финальным туром составила минус 92.

    Несмотря на провальный старт, регламент турнира (позволяющий выйти в ¼ финала лучшим командам среди занявших третьи места) оставлял казахстанцам математические шансы на плей-офф. Однако воспользоваться этой возможностью не удалось: в решающем матче сборная Казахстана крупно проиграла Бахрейну со счетом 78:101, заняв последнее место в квартете.

    Исторически мужская сборная Казахстана имеет в своем активе бронзу Азиатских игр 2002 года. Однако на последних трех турнирах — в 2018, 2023 и текущем 2026 годах — команда стабильно не может пробиться даже в восьмерку сильнейших.

    Отом, какие правила игры в баскетбол изменили в 2026 году, можете прочитать по ссылке.

    Спорт спортсмены Казахстана Азиада Баскетбол
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор