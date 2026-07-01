Правила игры в баскетбол изменили в 2026 году: о чем должны знать болельщики
Руководящий орган мирового баскетбола ФИБА обновил правила проведения соревнований по этому виду спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
ФИБА исключила из правил давно используемый термин «неспортивное поведение», вместо этого классифицировав нарушение в рамках более конкретных понятий, а также внес поправки в точную формулировку броскового движения, начиная с 1 октября.
Краткое изложение изменений, опубликованное на прошлой неделе в официальных правилах баскетбола на 2026 год, представляет собой одну из самых существенных реструктуризаций регламента за последние годы. Центральный совет Международной федерации баскетбола ратифицировал поправки с четкой целью: сделать игру быстрее, справедливее, динамичнее и лучше соответствующей требованиям современной коммерческой среды.
Чтобы помочь всем участникам спорта адаптироваться к новым правилам, швейцарский орган предоставит ряд мероприятий поддержки до их внедрения. К ним относятся пакет поддержки для национальных федераций и серия вебинаров, начинающихся в августе. Обновленные Официальные толкования правил баскетбола, известные как OBRI, планируется опубликовать в сентябре.
Поправки к официальным правилам баскетбола ФИБА были предложены Консультативной группой по правилам ФИБА, в состав которой входят тренеры, игроки, судьи и эксперты. Затем они были рассмотрены Технической комиссией ФИБА, после чего были ратифицированы Центральным советом ФИБА в начале этого года.
Одно из главных изменений касается культового сигнала с поднятыми руками, который судьи обычно используют, когда инцидент считается чрезмерно опасным или насильственным. По сути, традиционный «неспортивный фол» будет заменен двумя новыми категориями: «Деструктивный» (DI) и «Вопиющий» (FL), а технические фолы также будут разделены на накопительные и ненакопительные нарушения.
Вместо этого серьезность таких действий будет разделена на два гораздо более точных понятия. Во-первых, это фолы DI, которые заменяют тактические фолы, предназначенные исключительно для остановки переходов или быстрых атак, и будут регистрироваться в официальном протоколе матча буквами DI. Между тем, фолы FL заменят чрезмерный или насильственный физический контакт, или контакт, совершенный без законной попытки сыграть мяч. Они будут заноситься в протокол как FL.
Еще одно важное нововведение в ряде изменений, которые вступят в силу с октября, касается технических фолов, которые теперь классифицируются по степени серьезности и характеру. Накопительные технические фолы будут в первую очередь наказывать протесты или традиционное неспортивное поведение. Они по-прежнему будут обозначаться буквой «Т» и будут учитываться при возможном удалении нарушителя, что визуально обозначается в протоколе кружком вокруг буквы.
Ненакопительные технические фолы, напротив, будут классифицироваться как незначительные или административные технические нарушения и не будут учитываться при автоматической дисквалификации игрока или тренера во время игры.
Точная формулировка правила броскового движения также была изменена, чтобы пресечь неспортивное поведение нападающих в контратаках или на половине площадки. Новое определение призвано положить конец ситуациям, когда игрок искусственно провоцирует бросок сразу после законного контакта с защитником, с единственной целью получить штрафные броски, когда фол произошел на площадке.
Это может напрямую повлиять на стиль игры ведущих международных звезд, включая канадского защитника Шая Гилджеса-Александра. Лидер «Оклахома-Сити Тандер» и сборной Канады, действующий MVP НБА, является мастером прохода и передачи: он агрессивно атакует корзину, принимает на себя контакт с защитниками, имитируя бросок, а затем либо поднимается, чтобы завершить атаку, либо отдает мяч открытому партнеру по команде. В последнее время он подвергался значительной критике, как это когда-то случилось с результативным защитником «Кливленд Кавальерс» и сборной США Джеймсом Харденом, за свою стратегию провоцирования фолов у соперников и получения большого количества штрафных бросков. Среди баскетбольных фанатов такие стратегические приемы приобрели почти мемо-статус.
Поэтому ФИБА стремилась провести нерушимую математическую и биомеханическую линию для судей. С октября, чтобы действие считалось броском, игрок, владеющий мячом, должен начать строго восходящее движение плечами и руками с явным намерением совершить бросок в корзину.
Также произойдут изменения в расширении системы мгновенного повтора (IRS), поскольку использование технологий за судейским столом станет значительно более гибким. Судьи смогут обращаться к монитору для проверки наличия нарушения правил, связанных с блокировкой броска или незаконным вмешательством в кольцо, после фола, совершенного в любой момент игры, а не только на заключительных этапах.
Пересмотр также затронет фолы при вбрасываниях, поскольку в течение последних двух минут четвертой четверти и каждого овертайма судьи смогут использовать IRS для проверки того, был ли фол в защите до того, как мяч покинул руки игрока, вбрасывающего мяч.
Наконец, ФИБА также введет новаторские правила, касающиеся эстетики и единообразия, включая отмену требования о видимых носках. Строгое нормативное требование, обязывавшее игроков носить носки, выступающие над обувью и хорошо видимые, будет отменено. В то же время, в целях улучшения дизайна бренда, маркетинга и коммерческих соглашений, швейцарской организации будет предоставлена большая гибкость в выборе цветов разметки корта при условии, что они будут четко контрастировать с игровой поверхностью.
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