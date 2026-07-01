Правила игры в баскетбол изменили в 2026 году: о чем должны знать болельщики

ФИБА исключила из правил давно используемый термин «неспортивное поведение», вместо этого классифицировав нарушение в рамках более конкретных понятий, а также внес поправки в точную формулировку броскового движения, начиная с 1 октября.

Краткое изложение изменений, опубликованное на прошлой неделе в официальных правилах баскетбола на 2026 год, представляет собой одну из самых существенных реструктуризаций регламента за последние годы. Центральный совет Международной федерации баскетбола ратифицировал поправки с четкой целью: сделать игру быстрее, справедливее, динамичнее и лучше соответствующей требованиям современной коммерческой среды.

Чтобы помочь всем участникам спорта адаптироваться к новым правилам, швейцарский орган предоставит ряд мероприятий поддержки до их внедрения. К ним относятся пакет поддержки для национальных федераций и серия вебинаров, начинающихся в августе. Обновленные Официальные толкования правил баскетбола, известные как OBRI, планируется опубликовать в сентябре.

Поправки к официальным правилам баскетбола ФИБА были предложены Консультативной группой по правилам ФИБА, в состав которой входят тренеры, игроки, судьи и эксперты. Затем они были рассмотрены Технической комиссией ФИБА, после чего были ратифицированы Центральным советом ФИБА в начале этого года.

Одно из главных изменений касается культового сигнала с поднятыми руками, который судьи обычно используют, когда инцидент считается чрезмерно опасным или насильственным. По сути, традиционный «неспортивный фол» будет заменен двумя новыми категориями: «Деструктивный» (DI) и «Вопиющий» (FL), а технические фолы также будут разделены на накопительные и ненакопительные нарушения.

Вместо этого серьезность таких действий будет разделена на два гораздо более точных понятия. Во-первых, это фолы DI, которые заменяют тактические фолы, предназначенные исключительно для остановки переходов или быстрых атак, и будут регистрироваться в официальном протоколе матча буквами DI. Между тем, фолы FL заменят чрезмерный или насильственный физический контакт, или контакт, совершенный без законной попытки сыграть мяч. Они будут заноситься в протокол как FL.

Еще одно важное нововведение в ряде изменений, которые вступят в силу с октября, касается технических фолов, которые теперь классифицируются по степени серьезности и характеру. Накопительные технические фолы будут в первую очередь наказывать протесты или традиционное неспортивное поведение. Они по-прежнему будут обозначаться буквой «Т» и будут учитываться при возможном удалении нарушителя, что визуально обозначается в протоколе кружком вокруг буквы.

Ненакопительные технические фолы, напротив, будут классифицироваться как незначительные или административные технические нарушения и не будут учитываться при автоматической дисквалификации игрока или тренера во время игры.

Точная формулировка правила броскового движения также была изменена, чтобы пресечь неспортивное поведение нападающих в контратаках или на половине площадки. Новое определение призвано положить конец ситуациям, когда игрок искусственно провоцирует бросок сразу после законного контакта с защитником, с единственной целью получить штрафные броски, когда фол произошел на площадке.

Это может напрямую повлиять на стиль игры ведущих международных звезд, включая канадского защитника Шая Гилджеса-Александра. Лидер «Оклахома-Сити Тандер» и сборной Канады, действующий MVP НБА, является мастером прохода и передачи: он агрессивно атакует корзину, принимает на себя контакт с защитниками, имитируя бросок, а затем либо поднимается, чтобы завершить атаку, либо отдает мяч открытому партнеру по команде. В последнее время он подвергался значительной критике, как это когда-то случилось с результативным защитником «Кливленд Кавальерс» и сборной США Джеймсом Харденом, за свою стратегию провоцирования фолов у соперников и получения большого количества штрафных бросков. Среди баскетбольных фанатов такие стратегические приемы приобрели почти мемо-статус.

Поэтому ФИБА стремилась провести нерушимую математическую и биомеханическую линию для судей. С октября, чтобы действие считалось броском, игрок, владеющий мячом, должен начать строго восходящее движение плечами и руками с явным намерением совершить бросок в корзину.

Также произойдут изменения в расширении системы мгновенного повтора (IRS), поскольку использование технологий за судейским столом станет значительно более гибким. Судьи смогут обращаться к монитору для проверки наличия нарушения правил, связанных с блокировкой броска или незаконным вмешательством в кольцо, после фола, совершенного в любой момент игры, а не только на заключительных этапах.

Пересмотр также затронет фолы при вбрасываниях, поскольку в течение последних двух минут четвертой четверти и каждого овертайма судьи смогут использовать IRS для проверки того, был ли фол в защите до того, как мяч покинул руки игрока, вбрасывающего мяч.

Наконец, ФИБА также введет новаторские правила, касающиеся эстетики и единообразия, включая отмену требования о видимых носках. Строгое нормативное требование, обязывавшее игроков носить носки, выступающие над обувью и хорошо видимые, будет отменено. В то же время, в целях улучшения дизайна бренда, маркетинга и коммерческих соглашений, швейцарской организации будет предоставлена большая гибкость в выборе цветов разметки корта при условии, что они будут четко контрастировать с игровой поверхностью.

Ранее стало известно о корректировки правил игры в футбол.