Казахстанские школьники отдохнут на весенних каникулах 11 дней

В этот период для содержательного и полезного проведения свободного времени будет реализован специальный комплекс мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности в рамках единой программы воспитания «Адал азамат».

Каждый день каникул будет связан с декадой «Наурызнама» и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций. Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Қазақстан», «Еңбек адамы» и «Закон и порядок», а также присоединятся к традиционной акции «Час Земли», укрепляя свою гражданскую позицию.

Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей. Совместно с родителями планируется проведение комплексной разъяснительной работы по вопросам дорожной безопасности, пожарной безопасности и соблюдения мер предосторожности в киберпространстве.

Зимой казахстанские школьники отдохнули 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.