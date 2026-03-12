Казахстанские школьники отдохнут на весенних каникулах 11 дней
С 19 по 29 марта 2026 года казахстанские школьники будут находиться на весенних каникулах в течение 11 дней, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
В этот период для содержательного и полезного проведения свободного времени будет реализован специальный комплекс мероприятий, направленных на всестороннее развитие личности в рамках единой программы воспитания «Адал азамат».
Каждый день каникул будет связан с декадой «Наурызнама» и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций. Школьники примут участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Қазақстан», «Еңбек адамы» и «Закон и порядок», а также присоединятся к традиционной акции «Час Земли», укрепляя свою гражданскую позицию.
Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей. Совместно с родителями планируется проведение комплексной разъяснительной работы по вопросам дорожной безопасности, пожарной безопасности и соблюдения мер предосторожности в киберпространстве.
Зимой казахстанские школьники отдохнули 10 календарных дней — с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно.