Казахстанские школьники будут изучать НВП по новой программе

С началом нового учебного года в школах Казахстана начнут преподавать обновленную программу начальной военной подготовки (НВП). Основные изменения в содержании предмета, современные методики обучения и новые требования к подготовке педагогов представили на республиканской секции в Астане, передает Kazinform.

На мероприятии «Современная модель начальной военной подготовки: содержание, технологии и профессиональное развитие педагога» были представлены основные изменения в содержании предмета, законодательстве и подготовке педагогов. Нововведения связаны с изменениями в Законе РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», вступившими в силу с 1 сентября текущего года в рамках развития военно-патриотического воспитания. Соответствующие изменения были подписаны Главой государства в июле 2025 года.

Фото: МО РК

— С 1 сентября дисциплина возвращает название «Начальная военная подготовка» и полностью меняет формат. Изменения затрагивают содержание предмета и подходы к подготовке педагогов. Повышение квалификации преподавателей будет проходить на базе военных учебных заведений, что позволит усилить практическую составляющую подготовки. Кроме того, законодательством предусмотрено наличие военного стажа у педагогов, — отметила заместитель начальника департамента военного образования и науки майор Людмила Перякина.

Также были представлены современные подходы к организации НВП и военно-патриотического воспитания. Отдельное внимание уделено подготовке молодежи к воинской службе, новым профессиональным компетенциям преподавателей и системе их непрерывного развития.

Одним из ключевых направлений стала цифровизация учебного процесса. Будет применяться искусственный интеллект при разработке учебных материалов, оценочных средств и ситуационных задач.

Также были представлены методы обучения технологиям беспилотных летательных аппаратов в рамках НВП, современные подходы к допризывной подготовке в системе дополнительного образования, а также применение военно-спортивных и военно-прикладных соревнований в образовательном процессе.

Фото: МО РК

По итогам секции состоялось награждение лучших преподавателей НВП. Начальник департамента военного образования и науки полковник Мурат Олжабаев вручил им грамоты от имени министра обороны.

Фото: МО РК

Напомним, в 2025 году приказом министра обороны также были внесены изменения в Правила начальной военной подготовки.