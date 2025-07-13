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    23:13, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанские сейсмологи снова зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана

    Казахстанским национальным центром данных в 20:16 по времени Астаны зафиксировано землетрясение в Таджикистане, передает агентство Kazinform.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    Координаты эпицентра: 38.78 градуса северной широты, 70.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=11.9.

    Ранее землетрясение, очаг которого находился в Таджикистане, было зафиксировано 24 июня в 11 часов 36 минут по времени Астаны.

    Теги:
    Землетрясение Сейсмостанции Таджикистан Сейсмологи
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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