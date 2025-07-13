Казахстанские сейсмологи снова зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана

Координаты эпицентра: 38.78 градуса северной широты, 70.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=11.9.

Ранее землетрясение, очаг которого находился в Таджикистане, было зафиксировано 24 июня в 11 часов 36 минут по времени Астаны.