23:13, 12 Июль 2025 | GMT +5
Казахстанские сейсмологи снова зафиксировали землетрясение на территории Таджикистана
Казахстанским национальным центром данных в 20:16 по времени Астаны зафиксировано землетрясение в Таджикистане, передает агентство Kazinform.
Координаты эпицентра: 38.78 градуса северной широты, 70.80 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5.2. Энергетический класс K=11.9.
Ранее землетрясение, очаг которого находился в Таджикистане, было зафиксировано 24 июня в 11 часов 36 минут по времени Астаны.