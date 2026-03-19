Казахстанские сестры-теннисистки стали финалистками турнира ITF Juniors во Франции

В решающем противостоянии за титул казахстанский дуэт встретился с интернациональной парой Анна Баен (Франция) / Камилле Силукайте (Литва). Матч выдался крайне напряженным и продлился почти три часа.

Судьба титула решилась на чемпионском тай-брейке. Томирис и Мариям уступили соперницам в упорной борьбе со счетом 5:7, 6:4, 8:10. К сожалению, в решающей партии Мариям Нуржан получила досадную травму, что лишило сестер возможности дожать оппоненток и завоевать свой первый совместный трофей.

Несмотря на поражение в финале, выступление сестер Нуржан стало одним из ярких событий турнира, подтвердив их потенциал на международной арене.

Ранее лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина поднялась в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).