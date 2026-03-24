    21:18, 23 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские родители высаживают саженцы во дворах новых школ

    Родители Кызылординской области организовали посадку деревьев во дворах «Келешек мектептері», куда ходят их дети. Инициатива направлена не только на благоустройство, но и на развитие школьной среды, передает агентство Kazinform.

    Фото: Минпросвещения РК

    Как сообщает Министерство просвещения РК, педагоги отметили, что участие родителей и их личный пример имеют большое значение для формирования правильных ценностей у детей. К тому же, активное участие родителей в жизни школы повышает мотивацию ребенка к учебе и приучает к сплоченности, укрепляя духовную связь между школой и семьей.

    — Деревья, посаженные их руками, будут расти вместе с детьми и станут неотъемлемой частью цветущих школьных дворов. Так родители учат подрастающее поколение беречь природу, ценить труд и любить родную землю, — отметили в министерстве.

    Также в ведомстве отметили, что данная акция стала выражением благодарности родителей за труд учителей и внимание к детям.

    Ранее сообщалось, что 87 тысяч казахстанцев собрали почти три тонны мусора в рамках акции «Тазару күні».

    Гульжан Тасмаганбетова
