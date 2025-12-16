Казахстанские проекты в кино, театре и креативной сфере представлены в Баку

В Баку прошел масштабный международный фестиваль ОИС «Baku Creative Week — 2025» — один из ключевых событий Организации исламского сотрудничества (ОИС) в сфере культуры и креативных индустрий. Форум объединил более 300 представителей и экспертов из 50 стран, с ожидаемой посещаемостью около 5 тысяч человек. В организации и поддержке участия Казахстана активное участие принимало Посольство страны в Азербайджане.

В рамках Дней казахстанского кино были показаны четыре фильма — «Мереке» (реж. И. Карим), «Операция „Набат“» (реж. Р. Сулейменов), «Жабайы» (реж. Д. Абилханов) и «Меня зовут Кожа» (реж. А. Карсакбаев). Показ кинопроизведений прошел на площадках Nizami Cinema Center и PARK CINEMA, вызвав большой интерес публики.

Фото: «Казахфильм»

Особое внимание зрителей привлек фильм «Операция „Набат“, посвященный событиям 1992 года в Южном Казахстане, который был отмечен за достоверность исторических деталей, высокое драматическое напряжение и выразительное исполнение актеров. После показов зрители имели возможность обсудить художественные и культурные аспекты картин с казахстанской делегацией, включая актера Бахыта Хаджибаева и сценариста Тамерлана Алманова.

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась показ музыкальной драмы «Әміре» драматурга Каната Жунусова в исполнении Музыкального театра юного зрителя акимата города Астаны под руководством режиссера-постановщика Асхата Маемирова. Постановка посвящена 100-летию выступления выдающегося казахского певца Әміре Қашаубаева на Всемирной выставке «ЭКСПО» в Париже. Зрители высоко оценили спектакль за гармоничное сочетание музыкальной составляющей, сценической хореографии и глубокое драматическое раскрытие сюжета. Роль главного героя исполнял актер Оразалы Игилик.

На финале Turkic Game Jam 2025 в рамках саммита G-HUB, были представлены проекты победителей алматинского хакатона, прошедшего в Almaty Creative Hub.

Фото: Музыкальный театр юного зрителя Акимата г. Астаны

Команды Murakami Kult и Teqesh показали свои игровые разработки международному жюри и экспертам из более чем 50 стран, подтвердив высокий уровень развития игровой индустрии Алматы.

Особое внимание участников вызвал Women’s Creativity Forum, на котором казахстанские женщины-предприниматели и дизайнеры обсудили вопросы цифровизации, внедрения инноваций, поддержки молодежи и развития культурного предпринимательства. Форум собрал участниц из Казахстана, Бахрейна, Узбекистана и других стран, подчеркнув возрастающее влияние женщин на развитие креативных индустрий.

Фото: Women’s creativity forum

В целом программа бакинского фестиваля включала форум по культурным и креативным индустриям MYFORUM, выставку Creative Village MYEXPO, кинопрограмму Baku Cinema Breeze 2025, Показ восточной моды, саммит G-HUB и другие культурные мероприятия.

Казахстанская делегация активно участвовала во всех ключевых площадках, внося вклад в панельные дискуссии и демонстрируя потенциал страны в кино, театре, цифровых технологиях, игровом дизайне и креативных индустриях.

Ранее сообщалось, что на 19-м сезоне Azerbaijan Fashion Week свои коллекции представили казахстанские дизайнеры.



