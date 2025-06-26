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    10:36, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстанские предприниматели вложили в кыргызскую экономику более $1,3 млрд

    Депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Договора об углублении и расширении союзнических отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой», передает корреспондент агентства Kazinform.

    67% индивидуальных предпринимателей не показывают свои доходы
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Договор предусматривает расширение сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как отметил сенатор Алишер Сатвалдиев, Казахстан сегодня является одним из трех крупнейших торговых партнеров Кыргызстана. В последние годы товарооборот стабильно превышает 1,5 млрд долларов США. В рамках договоренностей высокого уровня поставлена задача увеличить этот показатель до 3 млрд долларов.

    Казахстанские предприниматели вложили в кыргызскую экономику более 1,3 млрд долларов.

    В последние годы в Казахстане успешно прошли Дни культуры Кыргызстана, совместные концерты, дни кино, форумы молодежи и аксакалов. В этом году планируется провести дни казахстанско-кыргызского кино и третий молодежный форум. Такие меры духовно сближают наши народы и обогащают союз в содержательном плане.

    Постоянно расширяются межпарламентские и межправительственные связи. Ратификация координирует соглашения на исполнительно-законодательном уровне и формирует правовую основу для своевременной реализации совместных программ.

    Напомним, в июне Садыр Жапаров принял участие в саммите «Центральная Азия — Китай» в Астане.

    Теги:
    Казахстан Сотрудничество Кыргызстан Экономика Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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