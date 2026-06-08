Казахстанские пользователи потратили 8,4 млрд тенге на онлайн-образование

По данным Бюро национальной статистики, за I квартал 2026 года объем услуг, образовательные организации Казахстана оказали услуги на сумму около 1,61 трлн тенге. Из них 82,2% профинансировано за счет бюджета, 16,1% - за счет средств населения и 1,7% - за счет средств предприятий, передает Kazinform.

Стоит отметить, что наибольшая доля пришлась на услуги основного и общего среднего образования – 899,6 млрд тенге или 56% от общего объема. Далее следуют дошкольное воспитание и обучение – 244,3 млрд тенге (15,2%) и высшее и послевузовское образование – 178,7 млрд тенге (11,1%).

Наименьшие объемы услуг зафиксированы в образовательных вспомогательных услугах – 17,8 млрд тенге, организациях по подготовке водителей транспортных средств – 1,2 млрд тенге и в организациях послесреднего образования - 67,7 млн тенге.

По итогам I квартала 2026 года 74,6% объема услуг предоставлено организациями государственной формы собственности, 24,7% - частной и 0,8% - иностранной.

По размеру предприятий распределение выглядит следующим образом: малые предприятия обеспечили 769,1 млрд тенге (47,9%), средние – 595,3 млрд тенге (37,1%), крупные – 242,3 млрд тенге (15,1%).

Объем услуг, оказанных организациями образования через сеть Интернет, составил 8,4 млрд тенге.

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