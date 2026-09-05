Казахстанские пляжники не смогли выйти в 1/4 чемпионата Азии
В Шанло (Китай) продолжается чемпионат Азии по пляжному волейболу, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Представители Казахстана провели матчи 1/8 финала. В мужских соревнованиях на этой стадии выступили две казахстанские пары.
Дмитрий Яковлев и Абдулмажид Мохаммад встретились с представителями Австралии Томасом Ходжесом и Беном Худом. Казахстанцы уступили со счетом 0:2 (10:21, 11:21).
Сергей Богату и Кирилл Гурин сыграли против катарской пары Шериф Юнус/Ахмед Тиджан. Казахстанский дуэт также не смог пробиться в следующий раунд, уступив 0:2 (12:21, 13:21).
В женском турнире Лаура Кабулбекова и Мерей Кожахмет в 1/8 финала противостояли представительницам Китая Янь Сюй и Ся Синьи. Матч завершился победой китайской пары - 2:0 (21:13, 21:9).
Таким образом, три казахстанские пары не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата Азии.
Ранее сообщалось о том, что казахстанский конкурист Олег Соколенко завоевал серебро международного турнира в Германии.