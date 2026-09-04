Казахстанский конкурист Олег Соколенко завоевал серебро международного турнира в Германии

Член сборной Казахстана по конкуру Олег Соколенко занял второе место на международном турнире CSI2* Gut Ising в Германии. В борьбе за победу казахстанец уступил представителю Германии Беньямину Вульшнеру менее двух секунд, передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию конного спорта.

Соревнования проходят со 2 по 6 сентября. В маршруте Preis der Juweliere Banki & Sohn с высотой препятствий 140 см за призовые места боролись 44 спортивные пары.

Олег Соколенко и Cinderella безошибочно преодолели дистанцию за 63,44 секунды, не получив штрафных очков.

Победителем стал представитель Германии Benjamin Wulschner на Kilcannon Emerald. Он также прошел маршрут без штрафных очков, показав результат 61,47 секунды. Таким образом, казахстанец уступил лидеру 1,97 секунды.

Третье место занял немец Felix Haßmann на Conthargo PS с результатом 64,13 секунды, четвертым стал еще один представитель Германии Jörg Oppermann на Olymp 58 — 64,24 секунды.

Таким образом, Олег Соколенко оказался единственным представителем Казахстана среди четырех сильнейших пар маршрута, остальные три места заняли спортсмены из Германии.

Впереди у казахстанского конкуриста еще несколько стартов на CSI2* Gut Ising. После завершения турнира закончится европейский этап подготовки команды, после чего основным ориентиром станут Азиатские игры в Японии.

Ранее в Вежбне (Польша) завершился международный турнир по конному спорту Wierzbna Bialy Las. Представители сборной Казахстана завоевали на соревнованиях три медали.