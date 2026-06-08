Казахстанские паралимпийцы выиграли 12 медалей на чемпионате Азии по каноэ

Первый в истории Казахстана чемпионат Азии по каноэ среди паралимпийцев состоялся в Туркестане, передает Kazinform.

Чемпионат Азии по каноэ среди паралимпийцев проходил с 4 по 7 июня на гребном канале олимпийского стандарта в Туркестане. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Республики Корея, Ирана, Ирака и Таиланда.

В составе национальной команды Казахстана выступили 11 пара спортсменов. Они соревновались в дисциплинах «байдарка» (KL) и «каноэ» (VL).

По итогам континентального первенства казахстанцы завоевали 12 медалей, в том числе одну золотую, семь серебряных и четыре бронзовые.

Чемпионкой стала участница Паралимпиад Жаныл Балтабаева в классе VL3 на дистанции 500 метров. Она же завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров.

Мультимедалистом чемпионата Азии в Туркестане также стал участник Паралимпиады Бейбарыс Спатай, он выиграл три медали (одно серебро и две бронзы). Максим Богатырев выиграл две серебряные медали, Мейиржан Армия также два серебра. Еще одно серебро выиграла Маржан Билялова, бронзой отметился Жалгас Тайкенов.

Впереди у казахстанской команды важные старты. С 20 по 31 августа в Польше пройдет рейтинговый чемпионат мира, а в октябре спортсмены примут участие в Азиатских паралимпийских играх в Японии.

По словам старшего тренера национальной сборной Казахстана по пара каноэ Асхата Калиакпарова, в настоящее время национальная команда продолжает подготовку к этим ответственным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал шесть золотых медалей на ЧА по гребле среди молодежи и юниоров.