Казахстан завоевал шесть золотых медалей на ЧА по гребле среди молодежи и юниоров
Туркестан в эти дни принимает чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи (U23) и юниоров (U18), передает Kazinform со ссылкой на НОК.
Во второй соревновательный день сборная Казахстана завоевала 13 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и одну бронзовую.
U23
- Золото: Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1000 м), Дмитрий Холмогоров (байдарка-одиночка, 1000 м), Султан Шарапиев (каноэ-одиночка, 200 м), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 200 м)
- Серебро: Полат Торебеков (каноэ-одиночка, 1000 м), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 1000 м), Ульяна Киселёва (каноэ-одиночка, 200 м)
U18
- Золото: Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 200 м), Эвелина Костенко (байдарка-одиночка, 200 м)
- Серебро: Богдан Носиков (каноэ-одиночка, 1000 м), Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 1000 м), Ксения Сломинская (каноэ-одиночка, 200 м)
- Бронза: Анна Емельяненко (байдарка-одиночка, 1000 м)
Добавим, что ЧА продлится до 7 июня.
Ранее объявили состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по гребле.