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    Казахстан завоевал шесть золотых медалей на ЧА по гребле среди молодежи и юниоров

    Туркестан в эти дни принимает чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи (U23) и юниоров (U18), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Казахстан завоевал шесть золотых медалей на ЧА по гребле среди молодежи и юниоров
    Фото: Казахстанская федерация гребли на байдарках и каноэ

    Во второй соревновательный день сборная Казахстана завоевала 13 медалей: шесть золотых, шесть серебряных и одну бронзовую.

    U23

    • Золото: Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 1000 м), Дмитрий Холмогоров (байдарка-одиночка, 1000 м), Султан Шарапиев (каноэ-одиночка, 200 м), Стелла Суханова (байдарка-одиночка, 200 м)
    • Серебро: Полат Торебеков (каноэ-одиночка, 1000 м), Мария Бровкова (каноэ-одиночка, 1000 м), Ульяна Киселёва (каноэ-одиночка, 200 м)

    U18

    • Золото: Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 200 м), Эвелина Костенко (байдарка-одиночка, 200 м)
    • Серебро: Богдан Носиков (каноэ-одиночка, 1000 м), Тимофей Таранов (байдарка-одиночка, 1000 м), Ксения Сломинская (каноэ-одиночка, 200 м)
    • Бронза: Анна Емельяненко (байдарка-одиночка, 1000 м)

    Добавим, что ЧА продлится до 7 июня.

    Ранее объявили состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по гребле.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Гребля на байдарках и каноэ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор