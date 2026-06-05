Казахстан завоевал шесть золотых медалей на ЧА по гребле среди молодежи и юниоров

Туркестан в эти дни принимает чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи (U23) и юниоров (U18), передает Kazinform со ссылкой на НОК.