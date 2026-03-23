РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:45, 23 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах

    На Голанских высотах военнослужащие Вооруженных сил Казахстана организовали культурно-просветительское мероприятие для участников международной миссии, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

    Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах
    Фото: Министерство обороны РК

    Казахстанский контингент численностью 139 человек уже на протяжении года выполняет задачи в составе миротворческой миссии ООН, обеспечивая стабильность и безопасность в зоне ответственности.

    Празднование Наурыз мейрамы прошло в атмосфере дружбы, единства и взаимного уважения. Казахстанские миротворцы представили национальные традиции и обычаи, отражающие философию праздника — обновление, благополучие и начало нового жизненного цикла.

    На торжественное мероприятие были приглашены представители миротворческих контингентов Непала, Индии, Уругвая, штабные офицеры Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF) и военные наблюдатели Органа ООН по наблюдению за перемирием (UNTSO). Гости отведали национальные блюда и приняли участие в праздничной программе.

    Мероприятие стало площадкой для укрепления международного взаимодействия, развития межкультурного диалога и неформального общения военнослужащих. Проведение Наурыза в многонациональной среде миротворческой миссии подчеркнуло приверженность казахстанских военнослужащих принципам мира, взаимопонимания и уважения культурного разнообразия, отметили в ведомстве.

    Ранее мы писали о том, что в Москве торжественно отметили Наурыз.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают