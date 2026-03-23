Казахстанские миротворцы отметили Наурыз на Голанских высотах

Казахстанский контингент численностью 139 человек уже на протяжении года выполняет задачи в составе миротворческой миссии ООН, обеспечивая стабильность и безопасность в зоне ответственности.

Празднование Наурыз мейрамы прошло в атмосфере дружбы, единства и взаимного уважения. Казахстанские миротворцы представили национальные традиции и обычаи, отражающие философию праздника — обновление, благополучие и начало нового жизненного цикла.

На торжественное мероприятие были приглашены представители миротворческих контингентов Непала, Индии, Уругвая, штабные офицеры Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF) и военные наблюдатели Органа ООН по наблюдению за перемирием (UNTSO). Гости отведали национальные блюда и приняли участие в праздничной программе.

Мероприятие стало площадкой для укрепления международного взаимодействия, развития межкультурного диалога и неформального общения военнослужащих. Проведение Наурыза в многонациональной среде миротворческой миссии подчеркнуло приверженность казахстанских военнослужащих принципам мира, взаимопонимания и уважения культурного разнообразия, отметили в ведомстве.

