Казахстанские компании заработают на новых промышленных проектах ЕАЭС

Казахстанские предприятия примут участие в двух новых кооперационных проектах Евразийского экономического союза. Соответствующие решения приняты на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии, прошедшем в онлайн-формате, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Казахстанскую сторону на заседании возглавил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Один из проектов предусматривает строительство в Московской области предприятия по производству красок и лаков АКРУС. Здесь планируется выпускать лакокрасочные материалы с повышенными характеристиками защиты от коррозии и воздействия огня по сравнению с существующими аналогами. Реализация проекта рассчитана на пять лет и начнется уже в этом году.

Фото: Правительство РК

Участниками проекта станут белорусский НПП «Орион-ВК», казахстанское ТОО ASYL CONSTRUCTION, которое обеспечит часть поставок материалов и технологического оборудования, а также российское ООО «АКЗ покрытия».

Еще один кооперационный проект предусматривает строительство новой линии смешивания на базе Самарского гипсового комбината. Это позволит увеличить выпуск сухих смесей строительного и специального назначения на 75,5 тыс. тонн в год.

С казахстанской стороны в проекте примет участие ТОО «Элита», которое будет оказывать инжиниринговые и строительные услуги, с белорусской — ЗАО «Ремеза».

Фото: Правительстве РК

Прогнозируемый экономический эффект для бюджета Казахстана за счет налоговых поступлений от реализации этого проекта составит около 180 млн теңге.

Ранее, в 2025 году, был одобрен кооперационный проект по производству сельскохозяйственной техники в Акмолинской области.

Кооперационные проекты в рамках ЕАЭС получают льготное финансирование по сниженной ставке за счет субсидирования процентной ставки по займам. Такие проекты направлены на технологическое развитие, создание новых производств и расширение торгово-экономических связей между странами союза.

На заседании Совета ЕЭК также приняты поправки в ряд документов, касающихся аграрной отрасли. В частности, речь идет об изменениях в методику полевой апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур.

Кроме того, решено скорректировать Единые карантинные фитосанитарные требования к подкарантинной продукции и объектам на таможенной границе и территории стран ЕАЭС. Изменения касаются применения карантинных мер в отношении вируса мозаики пепино, которому подвержены томаты, перцы и баклажаны.

Фото: Правительство РК

Также принято решение изменить перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю. В частности, обязательное оформление фитосанитарного сертификата для древесного упаковочного и крепежного материала будет отменено при наличии соответствующей маркировки, предусмотренной Едиными требованиями.

На заседании также одобрены изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности игрушек». Поправки устанавливают обязательные требования к игрушкам для детей до 14 лет и направлены на защиту потребителей от недостоверной информации и недопущение обращения продукции, не соответствующей нормам безопасности.

Стороны также рассмотрели ряд других процедурных вопросов, касающихся деятельности отдельных отраслей и Евразийской экономической комиссии.

Напомним, в мае 2026 года страны ЕАЭС подписали ряд документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Среди них были решения по поддержке кооперационных проектов в агропромышленном комплексе и таможенному регулированию.

Также Kazinform писал, что механизм финансовой поддержки совместных промышленных проектов в ЕАЭС предусматривает субсидирование процентных ставок по кредитам и займам. Максимальный объем субсидии на один проект может составлять до 1,8 млрд теңге в год.