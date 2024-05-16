Сенат РК одобрил ратификацию протокола по финансированию совместных кооперационных проектов в рамках ЕАЭС

Депутаты Сената на пленарном заседании одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами – членами Евразийского экономического союза совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечено в заключении комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, целью закона является ратификация протокола, направленного на создание правовой основы для финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности государств – членов Евразийского экономического союза. Протокол подписан в городе Москве 25 мая 2023 года.

Протоколом предусматривается внесение изменений и дополнений в части поддержки по реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, перечень которых определяется Межправительственным советом.

В соответствии с протоколом Совет комиссии Евразийского экономического союза может принять решение об оказании финансового содействия за счет средств бюджета Союза. Источником финансирования будет являться 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета Союза.

Максимальный объем субсидии на один проект будет составлять 1,8 млрд тенге в год, соответственно за 5 лет - составит 9,4 млрд. тенге.

Кроме того, протокол о промышленном сотрудничестве (приложение 27 к Договору о ЕАЭС) дополнен нормами, регламентирующими: объем средств, предусматриваемый в бюджете Союза; размер процентного соотношения и форму оказания финансового содействия при реализации государствами – членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.

Согласно ппротоколу, порядок отбора и реализации государствами-членами совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также оказания финансового содействия за счет средств бюджета Союза определяется в соответствии с положением, утвержденным Межправительственным советом.

При ратификации Соглашения его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат.