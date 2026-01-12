Казахстанские компании укрепляют позиции в Узбекистане

Как сообщает Национальный комитет по статистике Узбекистана, среди стран-инвесторов Казахстан занимает четвертое место по количеству предприятий с национальным участием, следуя за Китаем, Россией и Турцией.

Наибольшее число казахстанских компаний работает в сфере торговли — 492 предприятия. Значительная доля также приходится на промышленный сектор, где функционируют 129 компаний. Активное присутствие отмечается в отраслях информации и связи (127), строительства (82), а также в других направлениях экономики, объединяющих 263 предприятия.

Кроме того, бизнес из Казахстана представлен в аграрной, лесной и рыбной отраслях (21 компания), в сфере транспортировки и складирования (33), в гостинично-ресторанном секторе (39), а также в области здравоохранения и социальных услуг (13).

По оценкам специалистов, рост количества совместных предприятий и расширение сфер сотрудничества отражают высокий уровень взаимного доверия между предпринимателями двух стран и усиливающуюся инвестиционную привлекательность Узбекистана.

