РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанские компании укрепляют позиции в Узбекистане

    На начало декабря 2025 года на территории Узбекистана осуществляют деятельность 1 199 компаний с участием казахстанского капитала, передает агентство Kazinform.

    Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефте-, газохимии и промышленности в Атырауской области
    Фото: primeminister.kz

    Как сообщает Национальный комитет по статистике Узбекистана, среди стран-инвесторов Казахстан занимает четвертое место по количеству предприятий с национальным участием, следуя за Китаем, Россией и Турцией. 

    Наибольшее число казахстанских компаний работает в сфере торговли — 492 предприятия. Значительная доля также приходится на промышленный сектор, где функционируют 129 компаний. Активное присутствие отмечается в отраслях информации и связи (127), строительства (82), а также в других направлениях экономики, объединяющих 263 предприятия.

    Кроме того, бизнес из Казахстана представлен в аграрной, лесной и рыбной отраслях (21 компания), в сфере транспортировки и складирования (33), в гостинично-ресторанном секторе (39), а также в области здравоохранения и социальных услуг (13).

    По оценкам специалистов, рост количества совместных предприятий и расширение сфер сотрудничества отражают высокий уровень взаимного доверия между предпринимателями двух стран и усиливающуюся инвестиционную привлекательность Узбекистана.

    Ранее мы писали о том, что Казахстан привлек 439,7 млрд долларов инвестиций за 20 лет. 

    Теги:
    Казахстан Инвестиции Узбекистан Промышленность Экономика
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают