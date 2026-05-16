Казахстанские компании планируют привлечь к строительству АЭС «Балхаш»

Глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев встретился в Москве с генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым, передает агентство Kazinform.

Как сообщает пресс-служба Агентства РК по атомной энергии, стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в области развития атомной отрасли, включая реализацию проекта строительства АЭС «Балхаш» в Казахстане.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки кадров для атомной отрасли, развитию научно-технического сотрудничества, а также локализации производства и участию казахстанских предприятий в реализации атомных проектов.

— Мы обсудили вопросы локализации и задействования казахстанских компаний при строительстве данной станции, вопросы подготовки кадров, а также в целом развитие сотрудничества на долгосрочную перспективу. Отрадно отметить, что по всем позициям нами найдено общее понимание. Выработаны базовые подходы, которые полностью отвечают интересам наших государств и стратегическому характеру взаимоотношений между нашими странами, — отметил Алмасадам Саткалиев.

Глава Росатома подчеркнул важность комплексной подготовки к реализации проекта АЭС «Балхаш», включая проведение инженерных и природно-климатических исследований площадки.

— Практически вся производственная программа выполняется, нам нужен как минимум год наблюдения за площадкой, чтобы на основании этого сформировать все необходимые отчеты и реализовать проект в четкой привязке к природным, геологическим и погодным условиям данного конкретного места, — заявил Алексей Лихачев.

По словам Алексея Лихачева, проект станции «Балхаш» будет разрабатываться с учетом местных особенностей площадки и базироваться на российских технологиях в области атомной энергетики.

Отмечается, что стороны также подтвердили заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и дальнейшем развитии сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Напомним, ранее заместитель председателя Агентства по атомной энергии Асет Махамбетов прокомментировал, не станет ли вода в Балхаше радиоактивной после строительства АЭС.