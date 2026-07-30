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    Казахстанские инженеры разрабатывают спутник для первого космического проекта ОТГ

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    Казахстанские инженеры разрабатывают первый спутник ОТГ
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместного космического проекта OTS-SAT — первого спутникового проекта ОТГ, призванного стать важным этапом в развитии технологического сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

    Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев отметил, что разработка космического аппарата осуществляется казахстанскими инженерами и специалистами на базе сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. В настоящее время инженерная модель спутника полностью собрана, проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком, а запуск космического аппарата запланирован на 2027 год.

    Казахстанские инженеры разрабатывают первый спутник ОТГ
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    Особое внимание было уделено подготовке Рамочного соглашения по реализации проекта, а также вопросам финансирования и организации запуска спутника.

    По итогам встречи Жаслан Мадиев выразил уверенность, что успешная реализация OTS-SAT станет первым практическим космическим проектом Организации тюркских государств, укрепит технологическое партнерство тюркских стран и откроет новые возможности для развития совместных космических инициатив.

    Казахстанские инженеры разрабатывают первый спутник ОТГ
    Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

    Ранее страны ОТГ договорились развивать «умные» и «зеленые» города.

    ОТГ Жаслан Мадиев Искусственный интеллект Международные отношения Министерство ИИ и цифрового развития РК ИИ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор