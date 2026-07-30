Казахстанские инженеры разрабатывают спутник для первого космического проекта ОТГ

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев провел встречу с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместного космического проекта OTS-SAT — первого спутникового проекта ОТГ, призванного стать важным этапом в развитии технологического сотрудничества между государствами-членами ОТГ.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев отметил, что разработка космического аппарата осуществляется казахстанскими инженерами и специалистами на базе сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. В настоящее время инженерная модель спутника полностью собрана, проект реализуется в соответствии с утвержденным графиком, а запуск космического аппарата запланирован на 2027 год.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Особое внимание было уделено подготовке Рамочного соглашения по реализации проекта, а также вопросам финансирования и организации запуска спутника.

По итогам встречи Жаслан Мадиев выразил уверенность, что успешная реализация OTS-SAT станет первым практическим космическим проектом Организации тюркских государств, укрепит технологическое партнерство тюркских стран и откроет новые возможности для развития совместных космических инициатив.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

Ранее страны ОТГ договорились развивать «умные» и «зеленые» города.