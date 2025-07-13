Казахстанские и азербайджанские СМИ укрепляют сотрудничество

Аудиовизуальный совет обеспечивает реализацию государственной политики в области телерадиовещания и регулирование этой деятельности в Азербайджане.

​Алим Байель отметил особую важность деятельности СМИ в освещении двустороннего сотрудничества и поблагодарил азербайджанскую сторону за регулярное и качественное освещение новостей из Казахстана и Центральной Азии. Кроме того, посол выразил признательность за содействие в ретрансляции казахстанского телеканала «Jibek Joly» через 14 азербайджанских кабельных операторов.

Фото: Аудиовизуальный совет АР

Также дипломат проинформировал о заинтересованности таких казахстанских телеканалов, как «24KZ» и «Qazaqstan International», в ретрансляции их сигналов на территории Азербайджана, а также выразил готовность к содействию организации вещания азербайджанского телеканала «CBC TV» в Казахстане.

​В свою очередь, Исмет Саттаров сообщил, что «Jibek Joly» является единственным телеканалом Центральной Азии, который так широко вещается в Азербайджане, наряду с такими известными западными телеканалами, как CNN и Euronews. Он также предложил оказать содействие в подключении казахстанских телеканалов к спутнику Azerspace.

​Кроме того, посол Алим Байель выдвинул инициативу по показу продукции телеканала «Balapan» на территории Азербайджана. Исмет Саттаров выразил готовность оказать содействие в налаживании сотрудничества с единственным в Азербайджане детским телеканалом «Günəş» с тем, чтобы дублировать казахстанские мультипликационные фильмы на азербайджанский язык и показывать их в Азербайджане.

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