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    14:48, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 20%

    Об этом заявил Посол Республики Казахстан в Азербайджане Алим Байель в ходе встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли.

    посольство РК в Баку
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

    Мероприятие, прошедшее в Посольстве Казахстана в Баку, собрало производителей сельскохозяйственной продукции из Казахстана и представителей крупнейших холдингов и компаний, сетей супермаркетов и мукомольных предприятий Азербайджана.

    посольство РК в Баку
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

    Посол Казахстана рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана в аграрно-промышленном комплексе, приоритетных проектах в области переработки сельскохозяйственной продукции, а также пригласил бизнесменов к активному инвестиционному и торгово-экономическому взаимодействию.

    Алим Байель отметил, что за 4 месяца 2025 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 20%. Сегодня он находится на рекордных за весь период независимости значениях.

    - Особенно отрадно, что в этом году Казахстан стал главным поставщиком зерна в Азербайджан. В  январе-мае 2025 года экспорт казахстанского зерна в Азербайджан составил 450 тыс. тонн на сумму 95 млн долларов, увеличившись на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанской пшеницы составила рекордные 88%, – сообщил дипломат.

    посольство РК в Баку
    Фото: Серикбол Кошмаганбетов/Kazinform

    Это стало возможно благодаря слаженной работе соответствующих структур двух стран. В частности, в прошлом году в Посольстве Казахстана в Баку был организован сельскохозяйственный форум.

    Посол А. Байель призвал аграриев и бизнесменов закрепить достигнутый успех и наладить долгосрочное сотрудничество по торговле сельхозпродукцией.

    В рамках встречи представители бизнес-сообщества высказали идеи по усилению двустороннего сотрудничества. В ходе мероприятия состоялись В2В встречи между компаниями двух стран.

    В целом, Казахстан экспортирует в Азербайджан зерно, алюминий, металлопродукцию, химикаты и нефтепродукты, а импортирует продукцию машиностроения, полимеры этилена и продовольствие.

    Теги:
    Торговля Экспорт Посольство РК Азербайджан
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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