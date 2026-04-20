    12:52, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанские хоккеисты одержали вторую победу на чемпионате мира

    Второй матч на чемпионате мира в дивизионе IA провела юношеская сборная Казахстана по хоккею в Крынице (Польша), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: Казахстанская федерация хоккея

    Сборная Казахстана сыграла с Польшей. Наши хоккеисты пропустили первыми, но затем ответили двумя голами.

    Во втором периоде обе команды забросили по одной шайбе. В третьем отрезке казахстанцы устроили разгром и забросили семь безответных шайб, одержав победу со счетом 10:2.

    Таким образом, Казахстан выиграл второй матч из двух. Ранее наша команда обыграла Венгрию (5:2).

    Следующую игру подопечные Максима Худякова проведут против Украины 21 апреля. Начало матча в 19:00.

    Также ранее собщалось, что Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира по хоккею.

    Теги:
    Спорт Хоккей Сборная Казахстана Чемпион мира
    Гульжан Тасмаганбетова
