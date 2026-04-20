Казахстанские хоккеисты одержали вторую победу на чемпионате мира

Сборная Казахстана сыграла с Польшей. Наши хоккеисты пропустили первыми, но затем ответили двумя голами.

Во втором периоде обе команды забросили по одной шайбе. В третьем отрезке казахстанцы устроили разгром и забросили семь безответных шайб, одержав победу со счетом 10:2.

Таким образом, Казахстан выиграл второй матч из двух. Ранее наша команда обыграла Венгрию (5:2).

Следующую игру подопечные Максима Худякова проведут против Украины 21 апреля. Начало матча в 19:00.

Также ранее собщалось, что Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира по хоккею.