Казахстанские хоккеисты одержали вторую победу на чемпионате мира
Второй матч на чемпионате мира в дивизионе IA провела юношеская сборная Казахстана по хоккею в Крынице (Польша), передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Сборная Казахстана сыграла с Польшей. Наши хоккеисты пропустили первыми, но затем ответили двумя голами.
Во втором периоде обе команды забросили по одной шайбе. В третьем отрезке казахстанцы устроили разгром и забросили семь безответных шайб, одержав победу со счетом 10:2.
Таким образом, Казахстан выиграл второй матч из двух. Ранее наша команда обыграла Венгрию (5:2).
Следующую игру подопечные Максима Худякова проведут против Украины 21 апреля. Начало матча в 19:00.
Также ранее собщалось, что Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира по хоккею.