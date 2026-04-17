    01:11, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира по хоккею

    Женская команда Казахстана по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира в дивизионе IB в Пучсерде (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    Наша сборная сыграла с Испанией. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу казахстанских хоккеисток.

    Испания — Казахстан 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

    0:1 — 16:52 — Филимонова (Буторина, Шегай) ГБ

    1:1 — 17:37 — Гименез (Кастелланос)

    1:2 — 31:39 — Оразбаева (Шегай, Филимонова)

    2:2 — 41:31 — Серна Эскурдиа (Бош) ГБ

    2:3 — 45:18 — Филимонова (Турсынова)

    Добавим, что ранее Казахстан уступил Латвии и Нидерландам.

    Напомним, в январе этого года казахстанские юниорки стали серебряными призерами чемпионата мира по хоккею.

    Динара Жусупбекова
