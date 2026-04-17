Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира по хоккею
Женская команда Казахстана по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира в дивизионе IB в Пучсерде (Испания), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Наша сборная сыграла с Испанией. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу казахстанских хоккеисток.
Испания — Казахстан 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
0:1 — 16:52 — Филимонова (Буторина, Шегай) ГБ
1:1 — 17:37 — Гименез (Кастелланос)
1:2 — 31:39 — Оразбаева (Шегай, Филимонова)
2:2 — 41:31 — Серна Эскурдиа (Бош) ГБ
2:3 — 45:18 — Филимонова (Турсынова)
Добавим, что ранее Казахстан уступил Латвии и Нидерландам.
Напомним, в январе этого года казахстанские юниорки стали серебряными призерами чемпионата мира по хоккею.