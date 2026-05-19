Казахстанские гидрогеологи осваивают в США технологии управления подземными водами

В рамках Меморандума о сотрудничестве между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Геологической службой США (USGS) казахстанские гидрогеологи ознакомились с передовым опытом США в области управления подземными водами, передает агентство Kazinform.

Обучение прошло в городе Бойсе. Казахстанские специалисты ознакомились с деятельностью учебного центра подземных вод при Научном центре водных ресурсов штата Айдахо, системами мониторинга подземных вод, а также с методами моделирования и охраны подземных водных источников.

Кроме того, были организованы научные встречи, технические семинары и практические обсуждения по вопросам гидрогеологии и управления подземными водными ресурсами. Все расходы взяла на себя американская сторона.

— Данный опыт позволит повысить квалификацию отечественных специалистов в области гидрогеологии, внедрить современные технологии управления подземными водами и укрепить профессиональное сотрудничество с экспертами из США, — отметил заместитель председателя правления национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Даир Ибраев.

Ранее сообщалось, что около 200 казахстанских водников пройдут обучение в Китае.



