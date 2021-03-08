Казахстанские фристайлисты стали призерами ЧМ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы, на горном курорте «Шымбулак», завершился первый день чемпионата мира по фристайлу-могулу. Казахстанцы Юлия Галышева и Павел Колмаков стали призерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лидер женской сборной Юлия Галышева в малом финале стала первой, показав лучшую сумму баллов - 82.54 среди 18 спортсменок. В суперфинале из шести фристайлистов она заняла второе место с 79,52 баллами. Выиграла чемпионат француженка Перрин Лаффонт. Третьей стала россиянка Анастасия Смирнова.

Ранее лидер команды Казахстана Галышева смогла квалифицироваться в финал после основной попытки, набрав 78,23 балла.

В индивидуальных соревнованиях среди мужчин в супер финал пробились сразу два казахстанца - Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. В итоге Павел Колмаков с 82,23 баллами занял третье место, а Дмитрий Рейхерд оказался на пятом месте. Победителем здесь оказался канадец Микаэль Кингсбери - 87,36 балла, второе место выиграл Бенджамин Кавет (82,43)

Завтра, во второй день чемпионата, пройдет параллельный могул.

В чемпионате участвуют 140 спортсменов из 19 стран. Первоначально соревнования были запланированы в городе Чжанцзякоу (Китай), но пандемия внесла свои коррективы. Чемпионат пытались провести и в канадском Калгари, но попытка не принесла успеха.

Предложение о проведении чемпионата в Алматы в адрес Национальной лыжной ассоциации страны отправила Международная федерация лыжного спорта FIS. Подготовка к проведению этих соревнований прошла в рекордно короткие сроки.

Напомним, ГК «Шымбулак» во время проведения чемпионата мира и этапов кубка мира (13-14 марта) работает в обычном режиме, но по количеству гостей на курорте введены ограничения - не более 2 тысяч человек.