Казахстанские экспортеры сельхозпродукции смогут получать полный возврат НДС

Под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина участники Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса рассмотрели вопрос предоставления льгот по НДС экспортерам сельскохозяйственной и рыбной продукции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, речь идет о норме статьи 484 Налогового кодекса, предусматривающей уменьшение на 80% суммы НДС, относимого в зачет по такой продукции при экспорте. В ходе обсуждения с отраслевыми ассоциациями, сельхозтоваропроизводителями и экспортерами было отмечено, что сохранение возможности полного возмещения НДС по экспортным поставкам станет дополнительной мерой поддержки отечественных аграриев и позволит сохранить конкурентоспособность казахстанской продукции на внешних рынках.

— По итогам заседания Проектного офиса принято решение, что для экспортеров сельхозпродукции не будет применяться корректировка суммы НДС, относимого в зачет. То есть данная норма статьи 484 Налогового кодекса будет отменена. Обоснованность требований на возврат НДС будет подтверждаться налоговой проверкой с применением так называемого «методапирамиды», который позволяет проследить всю цепочку движения товара и уплаты налога — от сельхозпроизводителя до экспортера. При положительных результатах такой проверки экспортер сможет получить возврат ранее уплаченного НДС в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при введении нормы по корректировке зачетного НДС одновременно была расширена льгота для сельхозтоваропроизводителей: размер уменьшения суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, был увеличен с 70% до 80%. Поскольку принято решение сохранить ранее действовавший механизм возврата экспортного НДС, предлагается восстановить и прежний размер льготы — 70%.

Кроме того, Комитет госдоходов совместно с Нацбанком параллельно прорабатывают механизм использования цифрового тенге при возврате НДС. Завершить работу по его внедрению планируется уже в этом году.

— Данный инструмент ориентирован прежде всего на экспортеров и позволит существенно сократить сроки возврата НДС. При этом его применение носит исключительно добровольный характер: бизнес сможет выбирать между действующим порядком возврата НДС и механизмом использования цифрового тенге, — пояснили в Правительстве.

Как отметил Серик Жумангарин, при принятии решения были учтены предложения отраслевых ассоциаций, сельхозтоваропроизводителей и экспортеров. Выбранный подход позволит сохранить действующие меры поддержки аграрного сектора, обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы для экспортеров, а также поддержать конкурентоспособность казахстанской сельскохозяйственной продукции на внешних рынках.