Казахстанские джитсеры стали чемпионами мира в США

Казахстанские спортсмены успешно выступили на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу IBJJF Worlds, который прошел в городе Лонг-Бич (штат Калифорния, США), передает корреспондент агентства Kazinform.

В активе сборной Казахстана — три медали: две золотые и одна бронзовая.

Фото: из личного архива Максата Төленді

Исторического успеха добились Алинур Куатулы, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 70 кг, и Сейлхан Болатбек, ставший чемпионом мира в категории до 77 кг. Бронзовую награду в весе до 64 кг выиграл Батыр Тенизбаев. Все трое представляют академию Qazaqstan Top Team и выступают в дивизионе спортсменов с коричневыми поясами.

Чемпионат мира IBJJF Worlds считается самым престижным турниром по бразильскому джиу-джитсу. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены со всего мира. От Казахстана на турнир заявились шесть спортсменов, трое из которых сумели подняться на пьедестал почета.

По словам представителей команды, эти золотые медали стали первыми в истории Казахстана, Центральной Азии и стран СНГ на чемпионате мира IBJJF Worlds среди спортсменов данной категории.

Фото: из личного архива Максата Төленді

— В целом соревнования прошли на высоком уровне. Остались только положительные впечатления, а эмоции от победы сложно передать словами. Мы прибыли в США за несколько дней до старта, чтобы пройти акклиматизацию и провести подготовительные сборы. До этого интенсивно тренировались в Алматы. Хочу выразить благодарность руководству нашей команды за поддержку. Будем и дальше усердно работать и достойно представлять нашу страну на мировой арене, — сказал чемпион мира Сейлхан Болатбек.

На пути к золотой медали он провел пять схваток против соперников из Японии, Бразилии и Южной Кореи, одержав победы во всех поединках по очкам.

Ранее казахстанские спортсмены также завоевали четыре медали на престижном международном турнире по джиу-джитсу Abu Dhabi Grand Slam Jiu Jitsu World Tour 2026.