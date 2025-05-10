Казахстанские десантники вернулись из Москвы после участия в военном параде

Девятого мая торжественным маршем казахстанские десантники прошли по Красной площади, отдав дань уважения павшим воинам и ныне живущим ветеранам, отстоявшим мир и свободу для всего человечества.

Своими впечатлениями об участии в параде Победы поделился военнослужащий Ерзат Қосын.

— Участие в торжественном марше в Москве для меня — огромная честь. В далекие годы с Красной площади бойцы отправлялись на фронт. В самой жестокой войне они выстояли и победили, благодаря силе духа и патриотическому настрою. Очень горд тем, что мне представилась возможность отдать дань памяти тем, кто не щадил своей жизни ради Победы, — сказал он.

Фото: Минобороны РК

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