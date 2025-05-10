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    14:51, 10 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанские десантники вернулись из Москвы после участия в военном параде

    Восемьдесят военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Десантно-штурмовых войск прилетели в Талдыкорган, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    Казахстанские десантники вернулись из Москвы после участия в военном параде
    Фото: Минобороны РК

    Девятого мая торжественным маршем казахстанские десантники прошли по Красной площади, отдав дань уважения павшим воинам и ныне живущим ветеранам, отстоявшим мир и свободу для всего человечества.

    Своими впечатлениями об участии в параде Победы поделился военнослужащий Ерзат Қосын.

    — Участие в торжественном марше в Москве для меня — огромная честь. В далекие годы с Красной площади бойцы отправлялись на фронт. В самой жестокой войне они выстояли и победили, благодаря силе духа и патриотическому настрою. Очень горд тем, что мне представилась возможность отдать дань памяти тем, кто не щадил своей жизни ради Победы, — сказал он.

    Казахстанские десантники вернулись из Москвы после участия в военном параде
    Фото: Минобороны РК

    Как прошел Парад Победы в Астане — смотрите в нашем фоторепортаже.

    Кто из мировых лидеров прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы — читайте здесь.

    Теги:
    Армия Регионы Минобороны РК Алматинская область Талдыкорган
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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