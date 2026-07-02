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    Казахстанские борцы завоевали три медали на ЧА U20 в Таиланде

    Казахстанские борцы пополнили медальную копилку на чемпионате Азии U20 в Паттайе (Таиланд), завоевав еще одно серебро и две бронзы, передает агентство Kazinform. 

    Казахстанские борцы завоевали три медали на ЧА U20 в Таиланде
    Фото: НОК РК

    Еркебулан Анапия завоевал серебряную награду в весовой категории до 82 кг. В решающем поединке он уступил представителю Ирана Алирезе Мохаммаду Хоссейни и стал вторым.

    В категории до 60 кг бронзовым призером стал Алпамыс Болатулы. В схватке за третье место он оказался сильнее японского спортсмена Юсукэ Хироты.

    Еще одну бронзу принес команде Максим Украинцев, который в поединке за третье место в весе до 97 кг победил китайского борца Синью Лю.

    Напомним, Геннадий Головкин передал свои боксерские перчатки музею Нацгвардии.

    Спорт Бронза спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Серебро Медаль НОК Борьба
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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