Казахстанские борцы завоевали три медали на ЧА U20 в Таиланде

Казахстанские борцы пополнили медальную копилку на чемпионате Азии U20 в Паттайе (Таиланд), завоевав еще одно серебро и две бронзы, передает агентство Kazinform.

Еркебулан Анапия завоевал серебряную награду в весовой категории до 82 кг. В решающем поединке он уступил представителю Ирана Алирезе Мохаммаду Хоссейни и стал вторым.

В категории до 60 кг бронзовым призером стал Алпамыс Болатулы. В схватке за третье место он оказался сильнее японского спортсмена Юсукэ Хироты.

Еще одну бронзу принес команде Максим Украинцев, который в поединке за третье место в весе до 97 кг победил китайского борца Синью Лю.

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