Геннадий Головкин передал свои боксерские перчатки музею Нацгвардии

Центральный музей Национальной гвардии Казахстана пополнился уникальным экспонатом - легендарный казахстанский боксер Геннадий Головкин передал в музей свои боксерские перчатки с автографом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Передача памятного спортивного артефакта стала знаковым событием не только для музея, но и для военнослужащих. Особое значение новость приобрела для солдата столичной бригады 5573 Марлена Сурамаева, который с детства вдохновлялся выступлениями прославленного спортсмена.

Призванный на срочную службу из Алматы гвардеец многие годы занимался боксом. Выпускник Республиканского спортивного колледжа является кандидатом в мастера спорта, двукратным серебряным призером чемпионата Казахстана и чемпионом Алматы. По словам Марлена, именно пример Головкина помог ему укрепить веру в то, что высокие результаты достигаются благодаря дисциплине, упорству и ежедневному труду.

Недавно военнослужащий в составе Роты почетного караула принял участие в съемках поздравительного видеоролика, посвященного включению Геннадия Головкина в Зал славы бокса. Поэтому известие о передаче боксерских перчаток в музей он воспринял особенно эмоционально.

Отмечается, что боксерские перчатки с автографом Геннадия Головкина крайне редко становятся частью музейных коллекций. Теперь этот экспонат будет храниться в Центральном музее войск правопорядка, символизируя преемственность поколений и вдохновляя молодых военнослужащих на новые достижения.

Ранее военнослужащие Национальной гвардии МВД РК оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса.