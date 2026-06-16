Надпись «GGG» в честь Геннадия Головкина выстроили гвардейцы на плацу

Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В знак признания заслуг прославленного боксера гвардейцы выстроились на плацу в символическую надпись «GGG», известную во всем мире как спортивный бренд казахстанского чемпиона.

— Акция была приурочена к историческому событию — включению Геннадия Головкина в Международный зал славы бокса (IBHOF), расположенный в городе Канастота (штат Нью-Йорк, США). Он стал первым представителем Казахстана, удостоенным этой высокой чести. Особую атмосферу мероприятию придало выступление образцово-показательного оркестра. Военные музыканты исполнили знаменитую композицию Seven Nation Army, под которую Геннадий Головкин традиционно выходил на ринг перед своими поединками, — рассказали в Национальной гвардии МВД РК.

Военнослужащие роты почетного караула продемонстрировали высокий уровень строевой выучки и слаженности действий, став главными участниками зрелищной патриотической акции.

— Геннадий Головкин своим трудом, мастерством и выдающимися победами прославил Казахстан на мировой арене. Его имя стало символом спортивной доблести и национальной гордости. Для молодого поколения он является ярким примером того, как благодаря упорству и преданности своему делу можно достичь мирового признания, — отметил участник акции рядовой Марлен Сурамаев.

Геннадий Головкин вошел в число величайших представителей этого вида спорта с первой попытки, что считается особой честью в профессиональном боксе. Теперь его имя находится в одном ряду с такими легендарными спортсменами, как Мухаммед Али, Майк Тайсон, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

За свою карьеру Геннадий Головкин добился выдающихся результатов как на любительском, так и на профессиональном ринге. На любительском уровне он одержал 345 побед в 350 поединках, многие годы являясь одним из лидеров национальной сборной Казахстана и достойно представляя страну на крупнейших международных соревнованиях.

Напомним, Глава государства поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей.

Ранее корреспондент Kazinform рассказал о самых ярких моментах церемонии включения Геннадия Головкина в Международный зал боксерской славы.