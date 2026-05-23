Казахстанские борцы завоевали две золотые медали в первый день ЧА

В Дананге (Вьетнам) стартовал молодежный чемпионат Азии по борьбе, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В первый день турнира казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали два «золота», три «серебра» и одну «бронзу».

На первую ступень пьедестала поднялись Айбек Айтбеков (до 60 килограммов) и Ислам Евлоев (до 97 килограммов).

Ибрахим Нурмухаммед (до 72 килограммов), Алихан Дурсунов (до 77 килограммов) и Джохар Узаров (до 130 килограммов) стали серебряными призерами.

В весовой категории до 82 килограммов Кирилл Минько финишировал третьим.

Отметим, что молодежный чемпионат Азии продлится до 1 июня.

Ранее объявили состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по борьбе.