Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по борьбе
В городе Дананг (Вьетнам) пройдет молодежный чемпионат Азии по видам борьбы. В НОК РК объявили состав сборной, передает агентство Kazinform.
В престижном континентальном турнире примут участие казахстанские борцы. Ниже представлен состав национальной сборной.
Вольная борьба
До 57 кг: Еламан Амангельды
До 61 кг: Нурданат Айтанов
До 65 кг: Шаттык Алайдар
До 70 кг: Маис Алиев
До 74 кг: Нурдаулет Сейилбеков
До 79 кг: Ерхан Абил
До 86 кг: Абылайхан Узембаев
До 92 кг: Бейбарыс Касымбек
До 97 кг: Камиль Куруглиев
До 125 кг: Ризабек Айтмухан
Греко-римская борьба
До 55 кг: Рауан Бекимов
До 60 кг: Айбек Айтбеков
До 63 кг: Диас Нураков
До 67 кг: Дамир Ибрашов
До 72 кг: Нурмухаммед Ибрахим
До 77 кг: Алихан Дурсунов
До 82 кг: Кирилл Минько
До 87 кг: Ерасыл Женис
До 97 кг: Ислам Евлоев
До 130 кг: Джохар Узаров
Женская борьба
До 50 кг: Лаура Ганыкызы
До 53 кг: Фарида Абдирахманова
До 55 кг: Шугыла Омирбек
До 57 кг: Алтын Шагаева
До 59 кг: Виктория Хусаинова
До 62 кг: Тыныс Дубек
До 65 кг: Томирис Шайшова
До 68 кг: Бейбит Сейдуали
До 72 кг: Жибекжан Сабыржанова
До 76 кг: Алина Ертостик
Чемпионат Азии пройдет с 23 мая по 1 июня текущего года.
Ранее сообщалось, что Алматы вновь стал лидером казахстанской борьбы.