    Объявлен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по борьбе

    В городе Дананг (Вьетнам) пройдет молодежный чемпионат Азии по видам борьбы. В НОК РК объявили состав сборной, передает агентство Kazinform.

    Фото: НОК РК

    В престижном континентальном турнире примут участие казахстанские борцы. Ниже представлен состав национальной сборной.

    Вольная борьба

    До 57 кг: Еламан Амангельды

    До 61 кг: Нурданат Айтанов

    До 65 кг: Шаттык Алайдар

    До 70 кг: Маис Алиев

    До 74 кг: Нурдаулет Сейилбеков

    До 79 кг: Ерхан Абил

    До 86 кг: Абылайхан Узембаев

    До 92 кг: Бейбарыс Касымбек

    До 97 кг: Камиль Куруглиев

    До 125 кг: Ризабек Айтмухан

    Греко-римская борьба

    До 55 кг: Рауан Бекимов

    До 60 кг: Айбек Айтбеков

    До 63 кг: Диас Нураков

    До 67 кг: Дамир Ибрашов

    До 72 кг: Нурмухаммед Ибрахим

    До 77 кг: Алихан Дурсунов

    До 82 кг: Кирилл Минько

    До 87 кг: Ерасыл Женис

    До 97 кг: Ислам Евлоев

    До 130 кг: Джохар Узаров

    Женская борьба

    До 50 кг: Лаура Ганыкызы

    До 53 кг: Фарида Абдирахманова

    До 55 кг: Шугыла Омирбек

    До 57 кг: Алтын Шагаева

    До 59 кг: Виктория Хусаинова

    До 62 кг: Тыныс Дубек

    До 65 кг: Томирис Шайшова

    До 68 кг: Бейбит Сейдуали

    До 72 кг: Жибекжан Сабыржанова

    До 76 кг: Алина Ертостик

    Чемпионат Азии пройдет с 23 мая по 1 июня текущего года.

    Ранее сообщалось, что Алматы вновь стал лидером казахстанской борьбы.

    Зарина Жакупова
    Автор