Алматы вновь стал лидером казахстанской борьбы

Кубок Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе, прошедший в Алматы с 12 по 17 мая, стал одним из самых ярких и масштабных событий отечественного спортивного сезона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Впервые в истории Кубка РК в общем зачете среди борцов вольного стиля победу одержала команда Алматы, набравшая в сумме 120 баллов – это на 33 очка больше, чем у занявшей второе место команды Алматинской области.

В официальном медальном зачете среди всех регионов общекомандные места распределились следующим образом. Первое место - Алматы, второе и третье места - команды Жамбылской и Туркестанской областей (традиционно входящие в число главных лидеров по сумме наград).

Президент Федерации по греко-римской, вольной и женской борьбе города Алматы Омар Алиев отметил успешное выступление алматинских спортсменов, а также поблагодарил всех, кто был задействован в организации и проведении Кубка Казахстана.

По словам главы городской федерации, особую значимость турниру придало участие почетных гостей и руководителей международного уровня. На соревнованиях присутствовал глава Азиатского союза борьбы (UWW Asia) Мохаммед Аль-Авамала, что стало свидетельством высокого авторитета казахстанской школы борьбы на международной арене. В рамках Кубка Казахстана состоялось и торжественное чествование призеров чемпионата Азии, прошедшего в апреле в Бишкеке.

Республиканская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы поздравила спортсменов, достойно представивших Казахстан на континентальном первенстве.

— Все наши медалисты были отмечены за высокий профессионализм, самоотдачу и вклад в укрепление авторитета казахстанской борьбы. Казахстанская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы уделяет большое внимание поддержке спортсменов и их достижениям. Такие церемонии вдохновляют молодежь, показывают преемственность поколений и мотивируют борцов к новым победам, — отметил Алиев.

Что касается спортивных результатов, то алматинским борцам удалось выиграть золото во всех трех стилях. В женской борьбе команда Алматы заняла второе общекомандное место, а в соревнованиях по вольной борьбе стала победителем командного зачета.

— Практически каждый финал Кубка оставил яркие впечатления. Особо хотел бы отметить финал в весовой категории до 70 кг, где встретились сразу два представителя Алматы — Санжар Досжанов и Акимжан Багдаулет. Победу одержал более опытный Досжанов. Кроме того, бронзовую медаль в этом весе выиграл еще один наш спортсмен — Родион Анчугин, — рассказывает президент алматинской федерации.

Как отметил Омар Алиев, нынешний успех команды имеет особое значение, учитывая высокий уровень конкуренции в отечественной борьбе.

— Мы рады итоговому выступлению сборной Алматы. На протяжении последних пяти лет лидирующие позиции в республиканской борьбе удерживала Жамбылская область, поэтому для нас этот результат особенно ценен. Алматы вновь подтвердил, что является одним из центров казахстанской школы борьбы. Хочу поблагодарить каждого тренера и специалиста, кто ежедневно трудится во благо развития нашей борьбы, — заключил Омар Алиев.

Напомним, что по итогам прошедшего Кубка РК тренерский штаб национальной команды определит состав сборной для участия в международных турнирах.