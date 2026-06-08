Казахстанские борцы завоевали 12 медалей на рейтинговом турнире в Монголии

В Улан-Баторе (Монголия) завершился рейтинговый международный турнир по видам борьбы, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана отметилась на нем 12 медалями.

Вольная борьба

Серебро: Асыл Айтакын (до 61 кг), Азамат Даулетбеков (до 92 кг), Едыге Касымбек (до 125 кг)

Бронза: Мейрамбек Картбай (до 57 кг), Адилет Алмухамедов (до 61 кг), Шамсат Таир (до 79 кг), Болат Сакаев (до 86 кг)

Греко-римская борьба

Серебро: Нурасыл Аманалы (до 97 кг)

Бронза: Еркебулан Ардаков (до 63 кг), Олжас Сырлыбай (до 130 кг)

Женская борьба

Бронза: Нилуфар Раимова (до 57 кг), Эльмира Сыздыкова (до 76 кг)

Ранее сообщалось о том, что Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире по настольному теннису в Швеции.