Казахстанские боксеры завершили турнир в Таиланде с четырьмя золотыми медалями

По итогам вечерней сессии отечественные спортсмены выиграли одну золотую и три серебряные награды.

Бейбарыс Аширбай в финале весовой категории до 70 кг победил представителя Кыргызстана Ахмади Арваза.

В весе до 70 кг у женщин Камила Оспанова в финале уступила итальянке Саре Скоррано.

Тимур Тайбеков в решающем бою в категории до 80 кг проиграл грузинскому боксеру Давиду Мхитцадзе.

Также вторым стал Владислав Саможонов (свыше 90 кг). В финале он уступил представителю Узбекистана Исламу Салихову.

Таким образом, в активе сборной Казахстана по итогам турнира четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Ранее чемпионами стали Досжан Жумакан (до 60 кг), Хамза Максатулы (до 75 кг) и Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг). Серебряную медаль завоевал Жалгас Утебеков (до 90 кг).

Бронзовыми призерами стали Акнур Турсынгали (до 57 кг), Зарина Толыбай (до 75 кг) и Нурсултан Кыстаубай (до 85 кг).