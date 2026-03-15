Казахстанские боксеры завершили турнир в Таиланде с четырьмя золотыми медалями
Казахстанские боксеры завоевали восемь медалей на молодежном турнире Futures Cup, который прошел в Бангкоке (Таиланд) под эгидой World Boxing, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
По итогам вечерней сессии отечественные спортсмены выиграли одну золотую и три серебряные награды.
Бейбарыс Аширбай в финале весовой категории до 70 кг победил представителя Кыргызстана Ахмади Арваза.
В весе до 70 кг у женщин Камила Оспанова в финале уступила итальянке Саре Скоррано.
Тимур Тайбеков в решающем бою в категории до 80 кг проиграл грузинскому боксеру Давиду Мхитцадзе.
Также вторым стал Владислав Саможонов (свыше 90 кг). В финале он уступил представителю Узбекистана Исламу Салихову.
Таким образом, в активе сборной Казахстана по итогам турнира четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Ранее чемпионами стали Досжан Жумакан (до 60 кг), Хамза Максатулы (до 75 кг) и Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг). Серебряную медаль завоевал Жалгас Утебеков (до 90 кг).
Бронзовыми призерами стали Акнур Турсынгали (до 57 кг), Зарина Толыбай (до 75 кг) и Нурсултан Кыстаубай (до 85 кг).