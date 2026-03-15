    16:53, 15 Март 2026 | GMT +5

    Казахстанские боксеры завершили турнир в Таиланде с четырьмя золотыми медалями

    Казахстанские боксеры завоевали восемь медалей на молодежном турнире Futures Cup, который прошел в Бангкоке (Таиланд) под эгидой World Boxing, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Фото: НОК

    По итогам вечерней сессии отечественные спортсмены выиграли одну золотую и три серебряные награды.

    Бейбарыс Аширбай в финале весовой категории до 70 кг победил представителя Кыргызстана Ахмади Арваза.

    В весе до 70 кг у женщин Камила Оспанова в финале уступила итальянке Саре Скоррано.

    Тимур Тайбеков в решающем бою в категории до 80 кг проиграл грузинскому боксеру Давиду Мхитцадзе.

    Также вторым стал Владислав Саможонов (свыше 90 кг). В финале он уступил представителю Узбекистана Исламу Салихову.

    Таким образом, в активе сборной Казахстана по итогам турнира четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали. Ранее чемпионами стали Досжан Жумакан (до 60 кг), Хамза Максатулы (до 75 кг) и Айдана Убайдуллакызы (до 80 кг). Серебряную медаль завоевал Жалгас Утебеков (до 90 кг).

    Бронзовыми призерами стали Акнур Турсынгали (до 57 кг), Зарина Толыбай (до 75 кг) и Нурсултан Кыстаубай (до 85 кг).

