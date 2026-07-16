Казахстанские боксеры категории U19 везут пять золотых медалей с чемпионата Азии в Джакарте

Чемпионат Азии по боксу среди молодежи категории U19 завершился для Казахстана двумя золотыми, четырьмя серебряными медалями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В Джакарте (Индонезия) завершился чемпионат Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет.

Турнирная таблица выглядит так:

в весовой категории до 70 кг Бибарыс Аширбай в финале победил японца Кунимицу Хондзё;

еще одно «золото» Казахстану принес Владислав Саможонов, который в финале весовой категории свыше 90 кг оказался сильнее представителя Узбекистана Ислама Салихова;

Адиль Асканбай (до 50 кг) в решающем поединке уступил узбекистанцу Уткизбеку Нозкосимову;

в весе до 65 кг Акжурек Калабай проиграл в финале представителю Южной Кореи Кан Дэхо;

Тимур Тайбеков (до 80 кг) в финале уступил Аброрбеку Шарипову (Узбекистан);

в весе до 85 кг Руслан Ахметов также стал серебряным призером, проиграв в финале Сардорбеку Бахромхужаеву (Узбекистан).

Ранее казахстанки выиграли три золотые медали на чемпионате Азии по боксу U23.

Бронзовые награды завоевали Мадира Жумакан (до 48 кг), Едиге Нургожа (до 55 кг), Акнур Турсынгали (до 57 кг), Айсулу Мухит (до 65 кг) и Жалгас Утебеков (до 90 кг).



Таким образом сборная Казахстана завершила выступление в возрастной категории U19 с пятью золотыми, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

Отметим, что в вечерней сессии состоятся финальные поединки среди мужчин в возрастной категории U23.