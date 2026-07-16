Казахстанки выиграли три золотые медали на чемпионате Азии по боксу U23

Чемпионат Азии по боксу среди спортсменов U19 и U23 продолжается в Джакарте. В завершившемся женском турнире U23 казахстанские боксерши показали высокий результат, выиграв три золотые и три серебряные медали, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет, в весовой категории до 48 кг Гульназ Борибаева в финале одержала победу над представительницей Монголии Содон-Од Биндерией. Азиза Исина (до 70 кг) в решающем бою победила Райхону Курбонбоеву из Узбекистана. Шугыла Налибай (до 75 кг) оказалась сильнее индийской спортсменки Мускан.

Анита Адишева (до 51 кг) в финале уступила Гульсевар Ганиевой (Узбекистан). Улжан Сарсенбек (до 57 кг) проиграла Хуморабону Мамажоновой (Узбекистан). Куралай Егинбайкызы (до 80 кг) потерпела поражение от Рухшоны Парпиевой (Узбекистан). Спортсменки завершили ЧА на втором месте.

Отмечается, что в активе сборной Казахстана на данный момент три золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Ранее бронзовыми призерами стали Аяжан Ермек (до 60 кг), Панар Сейитханкызы (свыше 80 кг) и Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

16 июля состоятся финальные поединки в мужских соревнованиях.