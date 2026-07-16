Казахстанский боксер Владислав Саможонов стал чемпионом Азии среди молодежи

Казахстанец Владислав Саможонов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по боксу среди спортсменов до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), передает корреспондент агентства Kazinform.

В финальном поединке весовой категории свыше 90 килограммов казахстанец встретился с представителем Узбекистана Исламом Салиховым и одержал победу раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, Саможонов принес сборной Казахстана золотую медаль континентального первенства. Серебряным призером турнира стал Ислам Салихов.

Чемпионат Азии проходит в Джакарте с 3 по 16 июля среди боксеров возрастных категорий до 19 и до 23 лет. Ранее женская сборная Казахстана завоевала на турнире шесть золотых, три серебряные и пять бронзовых наград.

Ранее казахстанки выиграли три золотые медали на чемпионате Азии по боксу U23.