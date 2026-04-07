Казахстанские боксеры-близнецы будут биться за золото чемпионата Азии

В полуфинале весовой категории до 85 килограммов Нурбек Оралбай встретился с монгольским боксером Бариахааном Доржем.

По итогам трех раундов Нурбек Оралбай одержал уверенную победу со счетом 5:0 и завоевал путевку в финал. Отметим, что по ходу встречи Нурбеку удалось отправить оппонента в нокдаун.

Его брат-близнец Айбек Оралбай, выступающий за сборную Казахстана по боксу, также победил в полуфинале чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия).

Он вышел в финал турнира в весовой категории свыше 90 килограммов.

В полуфинальном поединке Оралбай одержал уверенную победу над Довлетом Исламовым (Туркменистан).

Казахстанец выиграл бой единогласным решением судей, забрав все три раунда.

Ранее казахстанка Айгерим Саттыбаева не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу, проходящего в Улан-Баторе (Монголия).