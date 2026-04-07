    12:57, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанские боксеры-близнецы будут биться за золото чемпионата Азии

    Казахстанцы Нурбек и Айбек Оралбай стали финалистами чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Нурбек и Айбек Оралбай будут биться за золото чемпионата Азии по боксу в Монголии
    Фото: КФБ

    В полуфинале весовой категории до 85 килограммов Нурбек Оралбай встретился с монгольским боксером Бариахааном Доржем.

    По итогам трех раундов Нурбек Оралбай одержал уверенную победу со счетом 5:0 и завоевал путевку в финал. Отметим, что по ходу встречи Нурбеку удалось отправить оппонента в нокдаун.

    Его брат-близнец Айбек Оралбай, выступающий за сборную Казахстана по боксу, также победил в полуфинале чемпионата Азии-2026 в Улан-Баторе (Монголия).

    Нурбек и Айбек Оралбай будут биться за золото чемпионата Азии по боксу в Монголии
    Фото: КФБ

    Он вышел в финал турнира в весовой категории свыше 90 килограммов.

    В полуфинальном поединке Оралбай одержал уверенную победу над Довлетом Исламовым (Туркменистан).

    Казахстанец выиграл бой единогласным решением судей, забрав все три раунда.

    Ранее казахстанка Айгерим Саттыбаева не смогла выйти в финал чемпионата Азии по боксу, проходящего в Улан-Баторе (Монголия).

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
