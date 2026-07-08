KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Казахстанские батутисты заняли 13-е место в синхронных прыжках на этапе Кубка мира

    В Коимбре (Португалия) завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    Этап Кубка мира по прыжкам на батуте: как выступила сборная Казахстана
    Фото: НОК

    В индивидуальных соревнованиях среди мужчин Никита Тумаков занял 35-е место, Ерлан Тасмаганбетов стал 46-м, а Роман Барков расположился на 49-й позиции.

    В женских индивидуальных соревнованиях Евгения Чернышева заняла 35-е место, Виктория Бутолина завершила выступление на 46-й строчке.

    В синхронных прыжках Никита Тумаков и Ерлан Тасмаганбетов стали 13-ми, а Виктория Бутолина и Евгения Чернышева завершили соревнования на 16-м месте.

    Ранее сообщалось о том, что два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U23.

    Спорт спортсмены Казахстана НОК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор