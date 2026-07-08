Казахстанские батутисты заняли 13-е место в синхронных прыжках на этапе Кубка мира
В Коимбре (Португалия) завершился этап Кубка мира по прыжкам на батуте, передает Kazinform со ссылкой на НОК.
В индивидуальных соревнованиях среди мужчин Никита Тумаков занял 35-е место, Ерлан Тасмаганбетов стал 46-м, а Роман Барков расположился на 49-й позиции.
В женских индивидуальных соревнованиях Евгения Чернышева заняла 35-е место, Виктория Бутолина завершила выступление на 46-й строчке.
В синхронных прыжках Никита Тумаков и Ерлан Тасмаганбетов стали 13-ми, а Виктория Бутолина и Евгения Чернышева завершили соревнования на 16-м месте.
Ранее сообщалось о том, что два казахстанских боксера вышли в четвертьфинал чемпионата Азии U23.