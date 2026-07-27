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    Казахстанские бадминтонистки завоевали бронзу турнира в Турции

    Юниорская сборная Казахстана по бадминтону успешно выступила на международном турнире Navek Turkey International 2026 в Стамбуле, завоевав бронзовую медаль, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

    а
    Фото: НОК

    В женском парном разряде (U19) на третью ступень пьедестала поднялись Алиса Кулешова и Диана Наменова.

    В четвертьфинале спортсменки оказались сильнее дуэта Гюльсу Демирбелек/Элиф Наз Сискиноглу (Турция). Казахстанки дошли до полуфинала, где уступили Айсу Арслан/Ниса Нур Чимен (Турция), завершив выступление с бронзовой наградой.

    Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал две медали по настольному теннису в Алматы.

    Спорт спортсмены Казахстана Бадминтон Сборная Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор