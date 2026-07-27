Казахстанские бадминтонистки завоевали бронзу турнира в Турции

Юниорская сборная Казахстана по бадминтону успешно выступила на международном турнире Navek Turkey International 2026 в Стамбуле, завоевав бронзовую медаль, передает Kazinform со ссылкой на НОК.