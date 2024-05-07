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    11:15, 07 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанские абитуриенты подали 152 438 заявлений на основное ЕНТ

    ЕНТ
    Фото: Midjourney

    За сутки с объявления начала приема заявок на основное ЕНТ 152 438 абитуриентов прошли регистрацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Напомним, зарегистрироваться на первую попытку тестирования можно с 6 по 10 мая.

    А тестируемые из Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей подают заявление на первую попытку с 6 по 13 мая.

    Во время регистрации абитуриенты могут выбрать любую доступную дату, время и пункт тестирования.

    По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. 

     

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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