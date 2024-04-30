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    17:41, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Регистрацию на ЕНТ продлят для абитуриентов в пострадавших от ЧС регионах

    онлайн
    Фото: pixabay

    Национальный центр тестирования Миннауки и высшего образования РК анонсировал даты приема заявлений для участия в Едином национальном тестировании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В этом году основное ЕНТ начнется по разному в разных регионах страны. Для абитуриентов из 6 областей, в которых объявлен режим ЧС, он начнется позже. Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля, — говорится в сообщении ведомства.

    Для всех остальных абитуриентов срок приема заявлений на ЕНТ — с 6 по 14 мая. ЕНТ начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.

    — Также напоминаем, что в 2024 году все абитуриенты могут сдать основное ЕНТ два раза и принять участие в конкурсе для присуждения грантов с лучшим результатом, — напомнили в НЦТ.

    Теги:
    ЕНТ Регионы Казахстана Гранты Миннауки и высшего образования РК Режим ЧС Паводки школа
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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