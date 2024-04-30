Регистрацию на ЕНТ продлят для абитуриентов в пострадавших от ЧС регионах

Национальный центр тестирования Миннауки и высшего образования РК анонсировал даты приема заявлений для участия в Едином национальном тестировании, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этом году основное ЕНТ начнется по разному в разных регионах страны. Для абитуриентов из 6 областей, в которых объявлен режим ЧС, он начнется позже. Регистрация на ЕНТ для Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей будет осуществляться с 6 по 20 мая, а само тестирование пройдет с 25 мая по 12 июля, — говорится в сообщении ведомства.

Для всех остальных абитуриентов срок приема заявлений на ЕНТ — с 6 по 14 мая. ЕНТ начнется 16 мая и продолжится до 5 июля.