Прием заявлений на основное ЕНТ-2024 начался в Казахстане

В Казахстане стартовал прием заявлений на основное единое национальное тестирование. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 6 по 14 мая. А само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ – с 25 мая по 12 июля.

По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.



Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом, они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.



