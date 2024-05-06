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    11:59, 06 Май 2024 | GMT +6

    Прием заявлений на основное ЕНТ-2024 начался в Казахстане

    ЕНТ
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Казахстане стартовал прием заявлений на основное единое национальное тестирование. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 6 по 14 мая. А само тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для 6 регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ – с 25 мая по 12 июля.

    По решению Министерства науки и высшего образования РК в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом. 

    Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте Национального центра тестирования  или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом, они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

    Теги:
    ЕНТ Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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